APC D'ORAN : Permanisation prochaine de 1400 fonctionnaires

De sources proches du secrétariat général de la municipalité d'Oran, l'on nous informe que 2.811 travailleurs saisonniers ont été régularisés. Ainsi, 1.033 agents saisonniers ayant des contrats indéterminés ont vu leur situation régularisée en application de l'instruction portant régularisation administrative des saisonniers, suite à un accord conclu entre les ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et des Finances et la Direction générale de la fonction publique. Cette opération concerne les agents chargés de la maintenance et de la surveillance, les chauffeurs et autres emplois adaptés aux grades de corps spéciaux dont des agents administratifs, des agents de bureau et attachés d'administration, a-t-on précisé. En outre, la situation de 1.778 travailleurs par contrat déterminé (CDD) a été régularisée conformément à l'instruction en date du 20 novembre dernier du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Par ailleurs1.400 fonctionnaires des collectivités locales placés dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) dans les différents services de la wilaya d'Oran, notamment les neufs daïras en compagnie des 26 communes que compte la wilaya d'Oran, sont concernés par l'opération de permanisation décidée par le gouvernement. Il s'agit de fonctionnaires qui travaillaient depuis plus 8 ans avec un contrat à durée déterminée (CDD) et qui viennent d'avoir un nouveau statut en bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée (CDI). La permanisation des fonctionnaires entre dans le cadre du décret exécutif n°19/336 du 8 décembre 2019 relatif à l'insertion des bénéficiaires du DAIP.