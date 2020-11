APC D’ORAN : Le wali suspend le délégué du secteur urbain de Haï Othmania

Suite à l'affaire du squat de l'aire de détente de la coopérative immobilière El Wahda de Haï Othmania par un particulier avec la complicité du délégué du secteur urbain de Hai Othmania B.M, qui a délivré des documents administratifs notamment une attestation de possession de la parcelle de terrain d'une superficie de 160 m² environ ainsi qu'une autorisation de clôture de la parcelle dudit terrain qui se sont avérés non réglementaires ,ce qui a d'ailleurs provoquer un vaste mouvement de protestation des résidents de cette coopérative immobilière El Wahda, qui ayant dénoncé le squat de cet espace public, ont adressé une correspondance au service de la wilaya d'Oran. Une enquête fut ouverte par les services sécuritaires de la wilaya d'Oran .Une fois la procédure de l'enquête terminée et le rapport adressée au service du DAL, le Wali d'Oran, M. Messaoud Djari a procédé à la suspension du délégué du secteur urbain de Haï Othmania B.M, pour les motifs de délivrance de pièces administratives non réglementaires.