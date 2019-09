APC D'ORAN : Le nouveau découpage administratif tarde à venir

La municipalité de la ville d'Oran n’a pas encore vu se concrétiser le projet du découpage administratif promis par le ministère de l'intérieur, qui tarde à voir le jour. Ce futur découpage devant porter le nombre des délégations urbaines de 12 à 18 attend les observations de la tutelle, selon lesquelles des modifications seront apportées ou bien il sera maintenu dans sa mouture actuelle. Le document final déposé au ministère prévoit la création de six nouvelles délégations et touche principalement les secteurs qui ont connu une extension importante. Il s’agit d’El Akid-Lotfi qui relève actuellement du secteur urbain El Menzah. Le secteur Es Seddikia verra la création de nouvelles entités « Hammou Boutlélis » et El Makari « Fellaoucen ». Idem pour Ibn Sina qui verra la création de la délégation « El Khaldia (ex- Delmonte)». Le quartier Derb qui relève actuellement du secteur El Bachir sera doté d’une délégation propre à lui. Même cas pour Haï Eckhmul qui dépend actuellement de la compétence territoriale administrative du secteur El Badr et qui va être transformé en délégation urbaine. Selon le même responsable, le siège de la future délégation d’El Akid Lotfi est prêt et sera réceptionné dans un mois et demi, au plus tard. Pour les autres délégations, l’on croit savoir que des structures qui existent déjà et appartenant à l’APC seront reconverties en sièges pour les futures délégations. Actuellement l’APC tarde à préparer le dispatching des moyens humains, matériels et techniques vers les futures structures. Le nouveau découpage administratif s’inscrit dans la démarche du rapprochement de l’administration du citoyen et le développement du service public et tente de répondre aux besoins et préoccupations de la population. Selon les élus, l’initiative est dictée par l’extension urbaine et démographique que connait la ville d’Oran, ces dernières années. Ce qui exige, ajoutent-ils, une nouvelle organisation distractive et une gestion décentralisée. Actuellement, la commune d’Oran compte 12 délégations à savoir El-Badr, El-Minzah (ex-Canastel), Ibn Sina, Bouamama, El-Hamri, El- Makkari, El-Mokrani, El-Othmania, Sidi Lahouari, El-Amir, Sidi Bachir et Es-Seddikia. Le dernier découpage date de 1994.