APC D'ORAN : Des cartes grises dans une décharge sauvage à Sidi El Houari

Rien ne va plus dans les services de réception des différents dossiers administratifs surtout des citoyens demandeurs de logements sociaux et autres documents administratifs de cartes grises, d'identité nationale, de passeports et autres dossiers des différentes demandes des citoyens de la ville d'Oran ainsi que les archives ont fait l'objet de disparition des bureaux des services de la commune d’Oran, habilités à réceptionner ces différents documents qui ont été retrouvés par un citoyen du quartier populeux jetés dans une décharge sauvage à Sidi El-Houari, qui n'a pas manqué de les diffuser sur les réseaux sociaux sous forme d’une vidéo enregistrée, et qui dévoile l'importance des différentes boîtes d'archives contenant des dossiers administratifs des citoyens avec des photos, notamment les dossiers de cartes d'identité, de cartes grises et autres documents administratifs pour ne pas les citer tous, sachant bien que tous ces documents administratifs des citoyens de la ville d'Oran ont été transportés à bord d'une camionnette, vue l'importance des quantités retrouvées par ce citoyen qui a eu le courage d'enregistrer la vidéo et dont détenons une copie, lequel n'a pas hésité de déclarer haut et fort qu'il était dans l'obligation de faire retourner toutes ces boîtes d'archives contenant ces documents administratifs au cabinet du maire d'Oran tout en demandant l'ouverture d'enquête par les services de sécurité afin de débusquer les mis en cause qui ont été derrière cette infraction à la législation pour ne pas s'étaler longuement sur ce sujet qui perdure.