APC D'ORAN : Approbation du budget supplémentaire par 30 membres sur 46

C'est sur intervention du wali d'Oran, Mouloud Chérifi, que le budget supplémentaire au titre de l’année 2019 de la commune d’Oran a été approuvé lors d’une session extraordinaire organisée au siège de l’APC situé au boulevard de la Soummam. Cette session a permis aux membres de cette assemblée de détailler et de discuter sur ce budget. Ainsi a été approuvé, un total de subventions de plus de 28 milliards, 5.2 milliards de cts pour le chapitre équipements, ainsi que 24 milliards pour le fonctionnement de la commune durant l’année 2018 et 5.4 milliards ont été réservés à l’urbanisme et l’habitat suite à une instruction ministérielle 1699 et 1700 du 15 juin dernier. Un des élus qui ont boycotté les dernières assemblées a affirmé au nom de ces collègues, qu’ils n’ont aucune intention d’entraver le fonctionnement de la commune. «Nous sommes là, pour représenter les citoyens et protéger l’argent public, nous ne jugeons personne, nous voulons que cette commune soit un bon exemple. ». Les élus, boostés par le wali qui a provoqué cette assemblée extraordinaire, sont revenus à de meilleurs sentiments, annonçant, « nous voulons que cette réunion soit le point de départ vers un avenir meilleur. ». Les élus ont insisté, dans leurs interventions, sur l’importance de leur rôle dans l’élaboration du prochain budget primitif dans le cadre d’un travail collectif. Cette session a permis aux élus de discuter des différents points de ce budget supplémentaire. Ils ont émis plusieurs questions concernant les montants des subventions destinés aux différents services, notamment celle relative à la maintenance des espaces verts d’un montant de 54 milliards de cts, un montant qui a surpris beaucoup d’élus, vu l’état actuel des espaces verts.