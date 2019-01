APC D’ORAN : 500 milliards de cts pour 334 projets

Ce nouveau plan communal de développement ciblera des opérations d’équipement et d’amélioration du cadre de vie des citoyens notamment la viabilisation, au niveau des nouvelles cités d’habitation, la modernisation des voies et routes, le renforcement du branchement aux différents réseaux, ainsi que d’autres actions sont parmi les opérations financées au profit de la wilaya. Le financement d’une bonne partie de ces opérations a été achevé, a-t-on indiqué. Notons que le financement de l’autre partie est en cours d’achèvement. La rencontre a également permis de passer en revue d’autres opérations de développement inscrites au titre de divers programmes. Huit projets ont été retenus, dont le financement est en voie d’élaboration dans le cadre des opérations notifiées comme programme d’équipement. A ce titre, une enveloppe totale de plus de 130 millions de DA a été accordée à ce programme dont 40 millions de DA pour la réalisation de la voirie et l'aménagement du quartier Derb et près de 10 millions de DA pour l’aménagement de la forêt Bel Horizon, au mont Murdjadjo. Présidée par le wali , M. Mouloud Cherifi, cette rencontre regroupant les directeurs du conseil de l’exécutif et les élus a permis également de débattre de plusieurs questions liées au développement de la wilaya, dont le programme de l’éradication des bidonvilles, où la wilaya s’apprête à intégrer les technologies des images satellitaires, entre autres.