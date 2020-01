APC D'ORAN : 20 sites retenus pour les jeux de loisirs pour enfants 20 sites ont été retenus pour l'installation de jeux pour enfants dans les jardins et aires de jeux Une recette de 500 à 600 millions par an est attendue et une bouffée d'oxygène pour renflouer les caisses vides de cette importante deuxième ville d'Algérie.



Devant l'absence de recettes d'entrée des fiscalités et autres recettes de charges locatives des différents locaux commerciaux des marchés, mobiliers et autres salles de cinéma et appartements appartenant à la municipalité d'Oran, les membres des collectivités locales ont enfin eut l'idée de recourir à ces installations de toboggan et accessoires de jeux, pour installer 20 sites retenus dans les 12 secteurs urbains de la commune d’Oran. C'est l'idée-force du projet municipal portant sur la concession, par voie d'adjudication d'espaces à l'intérieur des jardins pour l'installation d'équipements de jeux pour enfants. Les procédures d'approbation ayant été déjà accomplies, le projet piloté par la division de la protection de l'environnement (DPE) fera l'objet, sous peu, d'un avis d'adjudication, a-t-on appris de source communale. Au total, vingt sites éparpillés à travers les douze secteurs urbains sont concernés par cette mise en concession. La mise à prix n'étant pas encore fixée, les responsables de la DPE tablent d'ores et déjà sur un chiffre prévisionnel de 25 à 30 millions, par an et par site. Des recettes générées par ce créneau, soit des rentrées entre 500 et 600 millions par an qui viendront renflouer les caisses de la trésorerie communale. A cela, s'ajouteront les revenus que devra produire un projet «annexe», diligenté, celui-ci par la division des affaires économiques (DAE), consistant en la concession d'un certain nombre de kiosques à fleurs, amovibles, de structure légère et de design uniforme, implantés à l'intérieur des mêmes sites retenus par la DPE ou une partie d'entre eux. Un cahier des charges y afférent doit être bien évidement retiré par les soumissionnaires intéressés par l'exploitation d'aires de jeux à l'intérieur des jardins et des espaces verts publics. Le concessionnaire est tenu, en outre d'installer des équipements de jeux répondant aux normes et la mise en place de commodités et nombre d'éléments d'aménagement tant pour les enfants que pour les parents qui les accompagnent. Il s'agit de l'installation, entre autres, des bancs et des tables, des poubelles et des toilettes. Les équipements de sécurité mis en place doivent donc être entretenus avec autant d'attention que les jeux eux mêmes. Aussi, soulignent nos interlocuteurs, l'aménagement d'une aire collective de jeux prévoit la mise en place d'affichages informatifs, à l'attention tout particulièrement des adultes qui accompagnent les enfants. Ces informations permettent, d'une part, aux adultes de savoir immédiatement à qui s'adresser s'ils sont témoins d'un problème survenant sur l'aire de jeux, et de l'autre, favorisent une bonne utilisation des équipements en précisant sur, ou à proximité de, chaque équipement, la tranche d'âge à laquelle il est destiné. Ces informations portent sur l'identité et les coordonnées de l'exploitant ou du gestionnaire de l'aire de jeux. Ces coordonnées doivent être visibles, lisibles et indélébiles. Elles peuvent être affichées sur chaque équipement ou à proximité de chaque équipement ou entrée de l'aire de jeux. Par ailleurs, et au titre du bilan communal ayant fait l'objet d'une séance d'évaluation et de débat lors d'un récent conseil de l'exécutif, le chapitre consacré aux réalisations de la DPE durant ces cinq dernières années fait état de 230 nouveaux espaces verts aménagés, 250 hectares plantés et 11 jardins créés. Le budget de fonctionnement global de la DPE pour la période 2018-2019 s'élève à 49 milliards, dont 27 milliards de subvention au profit de l'EPIC Oran Vert. Pour ce qui est de l'équipement, la DPE enregistre en moyenne huit marchés par an, sachant qu'elle a consommé une enveloppe budgétaire totale de 37,8 milliards durant le dernier quinquennat, dont 35,5 milliards pour l'aménagement et l'équipement d'espaces verts et d'aires de jeux et 2,3 milliards pour les besoins d'organisation de l'exposition annuelle des floralies, qui se tiennent tous les printemps dans l'enceinte du jardin public de M'dina Djdida, où se trouve d'ailleurs le siège de la DPE.





Medjadji H. Lu 33 fois Oran Partager

Dans la même rubrique: LA WILAYA ENREGISTRE DES RETARDS DANS LES RACCORDEMENTS : Le gaz de ville, une priorité absolue à Oran - 28/01/2020 ORAN : Les distributeurs du lait annoncent un sit-in devant l’ex-CLO - 28/01/2020 ORAN : 03 scanners en panne au CHU - 27/01/2020 1 2 3 4 5 » ... 1658 Oran