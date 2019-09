APC D’EL KERMA : Les marchés publics sous la loupe des enquêteurs

Les enquêteurs se sont dirigés vers le secrétariat général puisqu’il est le responsable de la commission des marchés durant le mandat cité, bien que les actuels élus de l’APC, sont les principaux accusés, sachant bien que le président de cette municipalité a fait l'objet d'arrestation il y a trois mois environ pour les chefs d'inculpation de détournement de 45 milliards de centimes, est actuellement en détention préventive en compagnie de sa femme . Selon nos sources, durant plus d’une semaine, les documents nécessaires ont été épluchés, mais rien n’a filtré jusqu’à présent à propos des investigations de la brigade économique et financière de la gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran. Selon une source au sein de la commune, quatre entrepreneurs sont ciblés par l’enquête où tout porte à croire qu’une plainte a été déposée auprès du procureur général de la cour d’Oran. L’enquête serait donc ouverte sur ordre du procureur. Il faut préciser que souvent, l’utilisation de plusieurs registres de commerce d’autres collègues et proches brouille les pistes des enquêteurs quant au véritable bénéficiaire du marché. Cependant, il faut rappeler que Réflexion avait déjà soulevé la question du coût élevé et douté de la régularité de certains marchés publics et conventions, d’autres projets de réhabilitation et de développement local pour ne pas les citer tous et qui se chiffre à des milliards . Quant au fonctionnement de la commission des marchés, certains soumissionnaires se sont plaints à la tutelle durant l'actuel mandat. En attendant les résultats de l’enquête, des rumeurs, difficiles à vérifier, font le tour de la commune d’El Kerma .