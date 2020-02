APC D’EL-ANÇOR : Enquête sur le projet du stade municipal

A cet effet, une commission d’enquête a été dépêchée à l’APC d’El Ançor par les services d’inspection de la wilaya d’Oran sur rapport des services sécuritaires pour “faire toute la lumière sur le dossier portant réalisation du stade municipal d’un montant de 07 milliards de centimes ”.“L’enquête doit révéler les raisons de ce retard et les dépenses effectuées véritablement dans l’exécution des opérations de réalisation des travaux constatés jusqu’à présent”, tout en rappelant que les travaux de ce stade ont été entamés il y a plus de 03 années sinon plus, et qu’il devait être initialement livré dans une durée de 24 mois. Malheureusement, il est toujours en hibernation”, selon le constat des services concernés.. La seule précision omise par les membres de la société civile, la situation dans laquelle patauge aujourd’hui ce projet n’est autre que le fruit de la gestion des ex-walis d’Oran avec la complicité d’élus indélicats qui ne reculent devant rien pour assouvir davantage leur faim, surtout ces derniers temps, puisqu’ils sont au courant qui sont en fin de mandat avant la fin d’année 2020. Rappelons que ce fameux projet du stade municipal 4ème génération d’un montant de 07 milliards de centimes avait été octroyé par l’ex-wali Cherifi Mouloud lors d’une visite de travail, effectuée à la commune d’EL Ançor, il y a plus de 03 années , après avoir été sollicité par les membres de la société civile et des résidents lui ayant reproché l’absence d’une infrastructure sportive de base ,notamment la réalisation d’un stade 4ème génération pour les compétitions sportives officielles afin que leur jeune équipe de football qui évolue en division régionale ,puisse accueillir les différentes équipes.