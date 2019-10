APC D'ARZEW : Pour avoir agressé la SG, un jeune écope d'un an de prison

Un jeune occupant d’un local au marché du chef-lieu de la commune d’Arzew qui a dénoncé en compagnie de ses camarades devant le siège de l'APC d'Arzew son expulsion de son lieu du commerce qu'il occupait depuis fort longtemps, s'en est pris à la secrétaire générale au niveau du siège de la commune et n'a pas hésité à la menacer avec des propos vulgaires, l'a agressé dans son bureau selon les informations recueillies auprès de quelques résidents du voisinage. Une fois alertés, les services de la sûreté de daïra se sont rendus sur les lieux et ont procédé à l'arrestation du mis en cause. Une fois la procédure terminée, il a été traduit devant le procureur près le tribunal de la daïra d'Arzew et condamné en audience par une année de prison ferme pour les chefs d'inculpation de troubles à l'ordre public et agression d’un cadre de l'administration.