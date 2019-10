APC D’AIN TURCK (ORAN) : Un an de prison pour 2 ex-élus et un chef d'entreprise

Le tribunal près de la daïra de Oued Tlélat s'est prononcé sur l'affaire du détournement de la parcelle du terrain agricole situé à Cap Falcon dans la commune de Ain Turck qui a fait l'objet de détournement au profit du chef d'entreprise Khelifa Ibrir avec la complicité de deux ex-vice-présidents de l'APC de Ain Turck, les sieurs Mostapha et Boualem ainsi que la chef de service de l'Urbanisme Imène. Les mis en cause ont été condamnés à une année de prison ferme, selon le verdict du tribunal et ce, pour les chefs d'inculpation de faux et usage de faux et détournement de foncier agricole.