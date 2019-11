APC D’AIN TURCK : Le wali d’Oran suspend le secrétaire général

Le wali a pris les mesures qui s'imposent notamment la suspension de l'actuel secrétaire général de l’APC pour diverses raisons dont la mauvaise gestion mais aussi pour le traitement des différents dossiers administratifs qui sont classés dans les tiroirs des bureaux depuis plusieurs mois pour des motifs inconnus. Des projets ont accusé beaucoup de retard dû à la lenteur dans la mise en exécution des différents programmes de développement et de la mauvaise prise en charge des citoyens qui sont confrontés à de multiples problèmes de régularisation de leurs dossiers administratifs qui sont restés bloqués dans les tiroirs des bureaux pendant plusieurs mois. Il est aussi à signaler qu'il s'agit de la troisième mesure de suspension infligée contre des secrétaires généraux par intérim qui ont fait l'objet de mesure administrative. Les trois SG ont été finalement limogés de leurs postes par la tutelle (la wilaya) pour les mêmes motifs de mauvaise gestion à l'image des ex SG par intérim Smahi, Tewfik et Khermadja qui se sont succédés durant cette même année, ayant fait eux aussi l'objet de suspension de leurs fonctions pour les mêmes motifs de détournement, mauvais suivi, faux et usage de faux et de lenteurs dans l'établissement de documents administratifs.