APC D’AIN EL BIA - ORAN : Les résidents du village sonatrach 1 réclament un meilleur cadre de vie

Ces dernières, réalisées d’une manière anarchique, pullulent. Elles provoquent un sérieux risque de maladie à transmission hydrique. Ce qui pèse également sur les forages dont l’eau risque d’être contaminée. A cet égard, les résidents réclament plus que jamais une opération d’éradication des fosses septiques ainsi que la réalisation en bonne et due forme d’un réseau d’assainissement. Pour rappel, à l’instar d’autres localités de cette région, ce village a été abandonné par les élus locaux du fait qu’il a fait l’objet de session par l’entreprise Sonatrach. Cette dernière a abandonné des projets ambitieux aux sommes conséquentes et dont on peut citer le cas de l’hôtel ou de la salle omnisport qui sont à l’arrêt depuis plus de 06 années et abandonnés à leur sort. « Notre village manque de toutes les commodités », nous a indiqué un résident. « Les habitants pataugent dans la mélasse, sans routes et sans réseau d’assainissement », relate notre même interlocuteur avant d’ajouter : « Cela fait plus de dix ans que nous réclamons la réalisation d’un réseau d’assainissement, mais en vain. La situation dans notre village est catastrophique. Le risque de maladie est omniprésent.