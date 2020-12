ANSEJ : Programmation de projets au niveau de 1800 régions

L’Agence Nationale de Soutien a l’Emploi des Jeunes (Ansej), a programmé des projets de contrats de développement au niveau de 1 800 régions éloignées dans 740 communes au niveau national, annonce le chargé de communication Mebarek Guettache. Dans une déclaration à la Radio nationale, Mebarek Guettache a confirmé que « la stratégie adoptée pour soutenir les habitants des zones d’ombre, qui repose principalement sur des visites de terrain, a porté ses fruits grâce à l’entrée d’un grand nombre de jeunes dans le monde l’entreprenariat ». Le chargé de la communication a précisé que « ces visites permette de couvrir 1800 zones d’ombres dans 740 commues. Ce qui a aidé à la programmation de nombreux projets qui contribueront inévitablement à faire progresser l’économie nationale ». Selon Guettache, la catégorie des jeunes est le plus intéressé à créer ses propres projets et à entrer dans le monde de l’entreprenariat par sa grande porte, car « un grand nombre a tenu à créer des mini-entreprises qui cherchent à prendre leur part du marché local ». La même source rappelle que la politique de prise en charge des zones d’ombre à travers les différents processus de développement enregistrés et de fournir les conditions d’une vie décente à leurs habitants est une priorité du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui veille à leur mise en œuvre sur le terrain. Grâce aux différentes sources de financement disponibles dans les différentes wilayas, dans le but d’incarner les processus de développement qui ont été enregistrés dans le cadre de la prise en charge des besoins des résidents de plus de 15000 zones d’ombre qui ont été comptées à travers le pays.