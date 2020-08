ANSEJ : Nouvelles facilitations pour les microentreprises

Le ministre des Finances, Aymane Benabderrahmane, a annoncé une série de mesures de facilitation en leur faveur. “Après une série de réunions marathoniennes avec tous les responsables concernés, on est parvenus à en sortir avec des solutions aux problèmes financiers et fiscaux qui bloquaient les microentreprises de l’Ansej”, a fait savoir, ce jeudi, le ministre, lors d’une conférence de presse animée à Alger. Ainsi, il a été décidé de procéder au rééchelonnement des dettes en faveur des entreprises en activité et qui éprouvent des difficultés à rembourser leurs prêts bancaires. Cela selon “des procédures simplifiées avec effacement des pénalités de retard et en réduisant les taux d’intérêt de 100%”, précise le ministre. En ce qui concerne les entreprises à l’arrêt mais qui restent redevables aux banques, il a été convenu, selon le même responsable, que les banques soient indemnisées par le fonds de garantie. “C’est le meilleur moyen pour permettre aux banques de récupérer leur dû”, estime Aymane Benaderrahmane. Par ailleurs, le ministre a annoncé qu’il avait été également décidé de porter à cinq, au lieu de trois ans, la durée de payement des crédits fiscaux de ces entreprises. Cette disposition sera incluse dans la loi de finances 2021, indique le même intervenant. Ce dernier a assuré que la décision avait été prise pour accélérer le processus des contentieux financiers, pour libérer les promoteurs. L’autre bonne nouvelle concerne la levée et le retrait des poursuites pénales à l’encontre des promoteurs en contentieux avec les banques ou avec le Trésor public. Pour le ministre, toutes ces mesures sont destinées à donner un nouveau souffle au dispositif ANSEJ, qui a créé des centaines de postes d’emploi. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, également présent à la conférence de presse, a estimé, de son côté, que cette série de mesures confirmait les intentions du gouvernement d’aider les micro-entreprises à repartir du bon pied.