ANSEJ MOSTAGANEM : 352 projets validés en 9 mois

En d’autres termes, il s’agit d’un travail de proximité ciblant le maximum de jeunes sur toutes les questions relatives à la création de micro-entreprises et/ ou de Start-up et ce, dans le cadre d’une campagne d’information et de sensibilisation avec la collaboration de la CNAC et de la direction de la formation professionnelle .Ce n’est pas nouveau et c’est la énième fois que ladite « caravane » se déplace vers les sites et établissements de forte concentration en jeunes qui sont potentiellement intéressés par un projet de création d’une micro-entreprise ou d’une Start-up. Le directeur de l’ANSEJ de Mostaganem, M. Abdallah Nehali a affiché une certaine satisfaction quant aux résultats enregistrés pour ces neuf (9) mois .En effet, conforté par l’évolution statistique des résultats comparatifs entre 2018 et 2019, les chiffres affichés montrent une progression notable, dit-il et l’impact des « portes ouvertes » mobiles, via la « Caravane », est appréciable par son approche pédagogique dans la sensibilisation et les informations. A ce titre, le directeur de l’ANSEJ a révélé que durant la période des neuf (9) mois écoulés, allant du 1er Janvier 2019 au 30 Septembre 2019 : sur 361 dossiers de projets inscrits ,352 d’entre eux ont été validés par la Commission compétente et dont 173 projets ont fait l’objet de financement. S’agissant de leur impact, il a précisé par ailleurs, que cela s’est traduit par la création de 382 emplois directs. Pour en revenir à l’action de la « caravane », il est indiqué qu’elle s’est rapprochée de plusieurs établissements (Centres de formation professionnelle et diverses Facultés de l’université) et, c’est dans ces creusets où se cultivent savoir, connaissance et apprentissage où les cadres de la « caravane ont expliqué aux étudiants, diplômés de l’université et ceux de la formation professionnelle le large éventail offert par le dispositif d’aide et d’assistance, (ANSEJ,CNAC, Banques), mis en place par l’Etat pour la réalisation d’une micro-entreprise En ce sens, il leur a été délivré un message les assurant de facilitations et d’un accompagnement multiforme dans la promotion de la création et le développement des micro-entreprises et/ou Start-up, pour qui a été créé spécialement un «couloir vert». D’autre part, la « caravane » de l’ANSEJ s’est employée également à inculquer, chez les jeunes l’esprit entrepreneurial qui devrait désormais faire partie de la culture, de chacun d’eux.