ANSEJ ET CNAC : Haddam décide de lever le gel sur certains projets

Le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a affirmé hier dimanche avoir instruit les responsables de l’ANSEJ et de la CNAC à « examiner la possibilité de lever le gel sur certaines activités demandées par les porteurs de projets suivant les besoins locaux » . Le ministre a exprimé aussi ses intensions, d’aider les chefs des micro-entreprises qui ont des difficultés à rembourser leurs crédits bancaires à travers un rééchelonnement et ce, à travers nouvelles mesures adaptées à la micro-entreprise. A ce propos, M. Haddam a assuré avoir instruit les responsables de la CNAC et de l’ANSE « pour revoir les procédures de saisies du matériel des jeunes promoteurs les aidant à une relance de leurs projets en difficulté ». Le ministre a promis ne ce sens de simplifier les mesures administratives ainsi que l’introduction des services à distance pour suivre les activités des bénéficiaires de l’ANSEJ et de la CNAC et enregistrer les difficultés auxquelles ils sont confrontés ».