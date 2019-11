ANSEJ- CNAC : Les entrepreneurs ont désormais droit à un deuxième prêt

Longtemps gelés, les projets relatifs à l’expansion de l’activité, sont, désormais débloqués, a annoncé le ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, via sa page facebook et des textos sur androïdes. Le ministère explique «les entrepreneurs ayant au préalable obtenu un crédit octroyé par l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) ou encore par la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) seront en mesure de demander un deuxième prêt», a-t-il souligné, ajoutant que «Le but étant de leur permettre d’étendre leurs activités». Espérant ainsi booster la création de l’emploi au niveau de la micro entreprise, le Département de Tidjani Hassan Haddam, fait remarquer que la mesure, qui avait touché jusque- là le Grand Sud, sera applicable pour l’ensemble des wilayas du pays.