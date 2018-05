ANSEJ AIN TEMOUCHENT : Le financement des bateaux de pêche gelé

Selon Moussi Boualem chef du service d’accompagnement auprès de l’agence locale de l’ANSEJ d’Ain Temouchent, le financement des embarcations de pêche a été gelé par l’agence en raison de la saturation des quais d’accostages au niveau des deux ports de pêche de la wilaya à savoir celui de Beni-Saf et Bouzedjar invitant les jeunes qui veulent créer des micros entreprises dans ce secteur à s’orienter vers les activités auxiliaires comme la confection des filets – la construction navale – la production de glace – ainsi que la production de caisses en plastiques spécialités qui accusent un grand déficit quand au directeur de wilaya de la CNAC, il dira que son agence a financé 35 projets dont 20 projets au port de Beni-Saf et 15 projets au port de Bouzedjar. Pour rappel, l’ANSEJ d’Ain Temouchent a réussi et cela depuis son inauguration à financer à ce jour 70 projets dans le domaine de la pêche en majorité destinés à l’acquisition des embarcations de petits métiers qui ont généré 490 postes d’emploi permanents sur un total de 700 postes d’emploi.