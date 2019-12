ANSEJ : 340 nouvelles micro-entreprises financées à Mostaganem

L’action sur le terrain s’est avérée payante puisque, selon la situation arrêtée au 24 Décembre 2019 par l’Agence nationale de soutien aux jeunes de Mostaganem, il a été enregistré, pas moins de 388 dossiers inscrits, alors que les dossiers complets ayant été déposés sont au nombre de 326 et ce, dans une première étape. Quant aux dossiers validés par la commission compétente, 359 ont été enregistrés. Dans la seconde étape, il est à noter que 314 attestations d’éligibilité ont été établies et signées, dont 311 attestations d’éligibilité ont été délivrées. Au cours de la troisième phase qui est aussi la phase finale, 314 dossiers ont été déposés au niveau des banques dont 340 dossiers ont fait l’objet d’accord bancaire. En ce qui concerne le financement par les banques, ce sont quelque 228 projets qui en ont bénéficié. S’agissant de l’emploi créé directement lors du démarrage des projets en question, il a été compté au nombre de 492. Selon les premières estimations et appréciations, du Directeur de l’ANSEJ locale, M.Abdallah Nehila, les résultats vont dans le sens d’une progression croissante de l’intérêt des jeunes vers les projets de création de la micro-entreprise comme base de création de richesses et d’emplois, susceptible de connaitre un développement socio-économique. En tout état de cause, attendu que les résultats seraient à la hauteur, il y lieu de signaler que les efforts conjugués qui ont été déployés par les divers intervenants ont été rehaussés notamment, par la levée de gel sur l’opération entrant dans le cadre de l’extension des projets solvables. M. A. Nehila, directeur de l’Ansej à Mostaganem, a révélé également que les entreprises montées dans le cadre des dispositifs ANSEJ seront assujetties, désormais, à un éventuel rééchelonnement des crédits et effacement des Agios. Ce qui n’a pas manqué de rassurer les jeunes promoteurs et de booster la création des petites entreprises locales.