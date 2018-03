ANP : Destruction de 2 casemates pour terroristes

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l'Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 06 mars 2018, à Bouira/1e RM, une casemate contenant (14) mines de fabrication artisanale, (2.5) kilogrammes d'explosifs et divers outils de détonation, indique mercredi un communiqué du MDN De même, et lors d'une opération de fouille et de recherche menée à Tipaza/1e RM, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit un abri (01) pour terroristes contenant des denrées alimentaires et différents objets, ajoute la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé, à Naama/2e RM, deux (02) narcotrafiquants en possession de deux (02) quintaux de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi (225885) unités de différentes boissons à Oran et Saïda/2e RM, rapporte encore le même communiqué.