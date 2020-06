ANNULATION DES SOUTENANCES DE FIN D'ETUDES A MASCARA : Les syndicats interpellent le recteur de l’Université

Le bureau de l'union nationale des étudiants algériens de la wilaya de Mascara a écrit au recteur de l'université de Mascara, pour intervenir afin de reporter les soutenances de fin d’études, afin d’éviter la propagation du virus Corona, dans ce contexte très délicat, et de confinement, surtout qu'un étudiant est décédé après sa soutenance, étant atteint du virus, ce qui a obligé ses camarades présents ce jour, à observer un confinent total chez eux. Le bureau de wilaya de l'union nationale des étudiants algériens, a contacté le doyen de la faculté des sciences naturelles et de la vie, le sollicitant de s'abstenir à l'application de certaines décisions prises par l'administration de la faculté, qui ne sont pas dans l'intérêt des étudiants, y compris de convoquer ceux qui sont en fin d'études pour terminer le travail appliqué, ce qui n'était pas prévu selon eux, étant donné les circonstances et le contexte sensible que traverse le pays avec la pandémie du covid-19, où le respect des instructions des ministères de la santé et de l'enseignement supérieur, sont strictes et que des mesures préventives spéciales doivent être prises, sachant que les moyens de prévention sont presque totalement absentes à la faculté, comme ils tiennent à le dire, ajouter à cela , le manque de transport qui permet aux étudiants résidants hors de la ville de Mascara de se rendre à la faculté. D'ailleurs, ajoutent les étudiants, des décisions pareilles n'ont pas été prises dans d'autres universités à travers le pays.