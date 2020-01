ANNULATION DE VOLS A CAUSE DU CORONAVIRUS : Air Algérie dément

Le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi a affirmé, lundi, que «les vols de la compagnie nationale n’ont pas connu d’annulation ou de modification à cause de la propagation de l’épidémie du coronavirus, qui a fait au moins 80 morts en Chine». Le même responsable a indiqué à l’APS qu’«une seule rotation de la compagnie nationale entre Alger et Pékin, seule desserte assurée par Air Algérie concernant la destination Chine, a été “décalée” dimanche pour jeudi 30 janvier à cause du nouvel an chinois». «Ainsi, les vols pour Pékin, assurés à raison de deux rotations hebdomadaires dimanche et jeudi, reprendront normalement dès ce jeudi», a soutenu Amine Andaloussi. «Il n’y a eu ni interruption ni annulation, il s’agit d’un report dû à la célébration du nouvel an chinois à Pékin. Comme chaque année, pendant cette période les vols sont restreints du fait du service minimum assuré au niveau des aéroports chinois», a expliqué Andaloussi. Le porte-parole de la compagnie aérienne nationale a expliqué par ailleurs qu’«Air Algérie travaillait en étroite collaboration avec le ministère de la Santé via la direction de la prévention de ce département». En parallèle, «Air Algérie a pris des dispositions préventives, à l’instar de l’ensemble des compagnies aériennes», selon le même responsable.