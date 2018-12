ANNONCE PAR LE PREMIER MINISTRE : Des succursales de banques algériennes bientôt en France

Cette décision vise à permettre à la diaspora algérienne de disposer d’une structure financière sur le territoire français, pour effectuer sur place toutes les opérations bancaires sans se déplacer en Algérie comme ils le font aujourd’hui. La Banque extérieure d’Algérie (BEA) sera la première institution financière à ouvrir prochainement une agence à Paris et plus tard dans d’autres grandes villes françaises, comme Marseille, Lyon et Lille. L’objectif est, assure-t-on, de se rapprocher de la communauté algérienne établie en France. Cette agence va permettre, dans un premier temps, aux émigrés qui ont postulé à l’acquisition d’un logement en Algérie dans le cadre des différentes formules proposées, d’effectuer sur place les opérations de paiement des tranches exigées. Elle servira également aux transferts d’argent vers l’Algérie sans passer par les circuits informels. Reste à savoir comment sera accueillie cette annonce par une communauté marquée par les mauvaises prestations fournies par les différentes entreprises avec lesquelles elle traite, à l’instar d’Air Algérie, de l’ENTMV et la CNAN. Souvent déçus et insatisfaits par ces compagnies, les Algériens établis en français vont-ils choisir une banque algérienne en France alors qu’ils connaissent la bureaucratie qui règne dans ces établissements en Algérie.