ANNONÇANT SON SOUTIEN A GAID SALAH : Seddik Chihab s’attaque une nouvelle fois à Ouyahia

En effet, Seddik Chihab a déclaré que « Le parti vit une situation chaotique, en particulier après la convocation de son secrétaire général Ouyahia par la justice ». Il a indiqué que « c’est une situation qui fait très mal aux militants, lesquels disent unanimement qu’« on n’a pas à payer pour lui, pour ses égarement ainsi que pour ses positions ». Abordant l’impact de la convocation par la justice du SG du parti, Ahmed Ouyahia, M. Chihab a indiqué « le fait qu’il soit décrié par la population impacte très négativement sur la vie organique du RND ». Et d’ajouter « aujourd’hui, les militants désertent le parti. Ceux qui ont un attachement important vis-à-vis du parti disent qu’on n’a pas à payer pour lui : il n’a qu’à démissionner et laisser le parti tranquille », selon le même média. L’ancien porte-parole du RND a affirmé, dans le même entretien, qu’ « après le Ramadhan, les choses vont s’accélérer. On ne va pas rester éternellement dans une situation où le parti est pris en otage par une personne qui prouve qu’il n’a pas de scrupules ». Interrogé sur ce qu’il reproche à Ouyahia, M. Chihab répond : « on lui reproche ce que le peuple lui reproche. On reproche à Ouyahia de nous avoir enfarinés, de s’être joué de nous, d’avoir profité de notre discipline, de notre patriotisme et de notre engagement ». Avant d’ajouter : « ce sont de lourds reproches : lorsqu’en fin de compte tu te rends compte que le chef en qui tu avais confiance, il s’est joué d’un parti et qu’il l’a mis sous le coude exclusivement pour ses petites ambitions et ses petits intérêts », selon la même source.