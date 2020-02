ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES : Le Président réitère son engagement pour une République forte

En effet, le président Tebboune a écrit sur son compte Facebook "En 1956, les travailleurs se sont unis contre le colonialisme, à travers la création du syndicat historique UGTA, sous la conduite du chahid Aissat Idir. En 1971, le leader Houari Boumediene a remporté le pari du recouvrement de la souveraineté sur nos hydrocarbures. Aujourd'hui, je réitère mon engagement envers vous, de hâter l'édification d'une nouvelle République forte sans corruption, ni haine". Le président de la République avait adressé, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il avait présidé, dimanche, "ses sincères félicitations" au peuple algérien, particulièrement les travailleurs, à l'occasion du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), le 24 février 1956 et de la nationalisation des hydrocarbures en date du 24 février 1971. A ce propos, il a exhorté les travailleurs à tirer les enseignements de ces deux évènements historiques pour relever les défis, en prenant exemple sur les aïeux dans leur élan pour la promotion de la conscience d’émancipation dans le milieu des travailleurs et la mobilisation en faveur du noble objectif national, à savoir le recouvrement de la souveraineté nationale, la réalisation de l'indépendance et l'édification d'un Etat national indépendant". Le président Tebboune a félicité, en outre, les travailleurs du secteur de l'énergie, à l'occasion de l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, "lorsqu'une poignée d'ingénieurs et de techniciens a réussi à défier les sociétés étrangères, en février 1971, en prenant les commandes de la gestion directe et du contrôle de la production et de l'exportation des hydrocarbures, suite à la promulgation de la décision de nationalisation, ce qui a permis de consolider l'indépendance économique et de le libérer du monopole et de la domination des sociétés étrangères sur les richesses nationales". Le Président de la République a saisi l'occasion pour appeler l'ensemble des citoyens et citoyennes à "sacraliser les vertus du travail et de la morale dans la grande bataille que nous menons pour l'édification de la nouvelle République.