ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES : El Bahia abrite les festivités

La délégation officielle a assisté à une cérémonie de dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle érigée à la place Tahtaha, au quartier de Médina Djedida, suivie de la lecture de la Fatiha à la mémoire des martyrs de la révolution. La délégation officielle présente à Oran était composée du ministre de la Justice, Garde des sceaux, M. Tayeb Louh, du ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali ainsi que du Secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd. A cette occasion, un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été lu par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, M. Tayeb Louh, et dans lequel il a souligné la nécessité de s’adapter au changement et de hisser l’économie nationale aux standards mondiaux d’excellence, assurant que l’Algérie dispose des ressources suffisantes pour opérer une accélération décisive de son développement et réaliser son insertion active dans l’économie mondiale.