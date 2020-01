ANNEXE UNIVERSITAIRE DE K'SAR-CHELLALA (TIARET) : Les étudiants boycottent les examens du 1er semestre

Dimanche 19 janvier 2020, les étudiants de l'annexe universitaire de K'sar-Chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont catégoriquement boycotté les examens du premier semestre, en signe de contestation du refus de promotion de ladite annexe en centre universitaire, apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Les sources ajoutent que les étudiants se sont inquiétés après que le statut de promotion ait touché toutes les annexes reparties sur le territoire national à l’exception de Sougueur et de K'sar-chellala, lesquelles viennent de connaitre un nouveau statut :celui de wilaya déléguée .Ce mouvement de contestation vient une semaine après celui des professeurs qui ont observé auparavant un sit-in revendiquant la promotion de cette annexe en un centre universitaire, en signalant que cette annexe a eu le mérite d’obtenir plusieurs titres et honneurs , dont la qualité des prestations a fait la bonne éloge de tous ceux qui l'ont visité. Cette revendication, nous dit-on, permettra de répondre aux exigences économiques et créera des facilités en matière de déplacements des étudiants . Les contestataires revendiquent l’accélération du rythme de réalisation des projets de 1.000 places pédagogiques et celui des "500"lits, précisent nos sources qui ajoutent que la promotion des 2 annexes universitaires ,celle de Sougueur et celle de K'sar-chellala, serait d'un bon impact pour les 2 régions et réduira les peines des étudiants originaires de régions enclavées.