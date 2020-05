ANNEXE INSTITUT PASTEUR D'ORAN : Plus de 2000 tests déjà effectué

Depuis l’ouverture de l’annexe d’Oran de l’Institut Pasteur, l’autorité médicale au niveau de la wilaya a effectué 2.433 tests de dépistage du Coronavirus, selon la déclaration du Dr Youcef Boukhari, chargé de communication de la direction locale de la Santé et de la population (DSP), également membre de la cellule de wilaya de suivi de la situation sanitaire, précisant le chiffre de 1.133 kits et 1.300 tests rapides. 100 à 150 prélèvements sont effectués par jour dans la wilaya d’Oran et 180 à 200 au niveau de la région. Selon le même responsable, aucun nouveau décès n’a été enregistré depuis presque un mois. Ainsi et à ce jour, le Coronavirus a emporté 14 personnes à Oran depuis le début de la pandémie. Cette stabilité s’explique par les bons résultats de l’application du protocole du traitement à base de la chloroquine, indique notre interlocuteur.«Depuis le début de ce traitement aucun cas n’a évolué au stade de réanimation», relève le Dr Boukhari qui, par ailleurs, rassure de la disponibilité suffisante du traitement. Oran compte à ce jour, 5 centres de prise en charge des malades atteints du Covid-19 au niveau des établissements EHU 1er-Novembre, CHU d’Oran, l’hôpital Aïn El Turck, EHS pédiatrique de Canastel et l’hôpital d’El Mohgoun d’Arzew. Récemment, la wilaya a réservé deux nouveaux espaces d’accueil des malades atteints du Coronavirus en cas d’une propagation plus importante de la maladie. Il s’agit d’un hôpital mobile aménagé à l’intérieur du Centre des conventions d’Oran Mohamed-Benhmed qui a été équipé de 1000 lits grâce à la contribution d’un donateur et le nouvel hôpital de Chtaïbo à Sidi Chahmi (non encore opérationnel) doté de 240 lits. Le taux d’occupation des lites enregistré dans la wilaya oscille entre 30 et 40%, a-t-on précisé. Concernant les cas testés positifs, ils sont âgés de 2 ans à 70 ans et leur profil a changé parallèlement à l’évolution de la situation et l’augmentation des cas. « Avant, les malades testés étaient concentrés dans certains quartiers cibles et la contamination touchait précisément les familles et l’entourage de proximité du premier patient testé positif. Actuellement, les cas sont éparpillés sur l’ensemble des quartiers et des communes.Aujourd’hui, nous sommes passés au dépistage massif. Lorsque quelqu’un est testé positif nous nous déplaçons chez lui pour tester toute sa famille et seules les personnes testées positives sont emmenées à l’hôpital en revanche nous demandons aux autres membres de sa famille de rester confinés chez eux pendant un certain temps. Nous avons remarqué, par ailleurs, qu’une grande partie de la population qui avant le ramadhan portait des bavettes, ne le fait plus depuis le début ramadhan. Un relâchement total a été constaté chez la population», souligne le responsable. Il convient de rappeler que pas moins de 120 médecins spécialistes et 108 généralistes, 160 agents paramédicaux sont mobilisés pour faire face à cette crise sanitaire dans la wilaya d’Oran.