ANNEXE DE L'INSTITUT PASTEUR A ORAN : Don de deux congélateurs cryogénique par l'entreprise BTPH HASNAOUI

L'annexe Pasteur d’Oran installée à Hai Es-Seddikia (Cave Gay), vient d'être doté de deux congélateurs cryogénique, un don de l'entreprise BTPH HASNAOUI de Hai Yasmine à Oran. Cette annexe est en service pour assurer les tests de dépistage du Coronavirus et détecter d'éventuels cas pouvant survenir dans la région ouest du pays. Elle est en mesure de délivrer les résultats des tests au bout de trois à quatre heures et contribuera, au même titre que celles de Constantine, d’Ouargla et de Tamanrasset, à soulager la pression sur l’institut-mère qui avait traité en un mois plus de 1 200 échantillons suspectés porteurs de COVID19-. Le 10 mars dernier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid avait indiqué que “les pouvoirs publics ont décidé l'ouverture d'annexes régionales pour atténuer la pression sur le laboratoire de référence relevant de l'Institut Pasteur (Alger)”, soulignant que “l'annexe d'Oran est fin prête”. Pour rappel, Oran a enregistré des cas de Coronavirus, tous importés de France ou d’Espagne depuis le début de la pandémie. Les véhicules de la police, de la gendarmerie et de la Protection civile sillonnaient la ville pour inviter les Oranais à se conformer au confinement et à ne sortir qu’en cas de nécessité. Dans le cadre de l’élan de solidarité dans la wilaya d’Oran, chacun contribue à sa façon et selon ses moyens. Quotidiennement des bienfaiteurs offrent aux établissements de santé notamment l’EHU et le CHU ainsi que l’hôpital pédiatrique de Canastel des dons sous formes d’équipements de protection telles que bavette, gants et combinaisons ainsi que des repas chauds aux personnels de la santé mobilisés pour la lutte contre le Coronavirus et les personnes atteintes du COVID19- sont hospitalisées au niveau des dits établissements sanitaires. Par ailleurs les Oranais ont contribué à la collecte de quelque 5000 packs alimentaires qui ont été attribués aux familles démunies notamment dans les zones d’ombre par l'association "Souboul Elkheirat relevant de la direction des affaires religieuses et wafk de la mosquée Émir Abdelkader du quartier d'El-Barki d'Oran.