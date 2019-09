ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 : 15600 classes de tamazight dans 44 wilayas

Le nombre de classes d’enseignement de la langue tamazight a atteint 15.600 classes à travers 44 wilayas au titre de l’année scolaire 2019-2020 a indiqué ce vendredi à Tébessa, le secrétaire général du Haut commissariat de l'amazighité (HCA), Si El-Hachmi Aassad. "Ces classes sont encadrées par 3.914 enseignants diplômés de diverses universités et centres de recherche nationaux et reflètent l’intérêt accordée à l’enseignement de cette langue", a précisé le SG du HCA, dans une déclaration à la presse. Il a dans ce sens mis en avant l’importance de déployer davantage d’efforts entre le ministère de l’Education nationale et le HCA pour la généralisation de l'enseignement de la langue amazighe relevant l’importance de motiver les écoliers à s’inscrire dans ces classes. Dans la foulée, M. Assad a indiqué que l’augmentation du coefficient de la langue amazighe dans le cycle primaire est en mesure d’encourager les écoliers à rallier ces classes soulignant que cette préoccupation et autres seront "transmises au ministère de l'Education nationale".