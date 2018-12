ANNABA : Une mère célibataire tue son nouveau-né

L’affaire du meurtre d’un nouveau-né qui a secoué le quartier de Sidi Salem, à Annaba, jeudi dernier a été élucidée. L’auteur n’est autre que la mère de ce bébé, une fillette, qui a fait usage d’une pelle pour commettre son crime. En effet, il s’agit d’une femme célibataire de 17 ans, qui a avoué devant les enquêteurs. Cette mère n’a pas regretté son acte. « Je n’en voulais pas de cette chose, dès que je l’ai mise au monde, je l’ai tué avec une pelle», avoue-t-elle devant les enquêteurs de la police tous les détails de cet infanticide. Ces derniers ont eu aussi toutes les preuves confirmant « que cette femme était bien consciente et lucide au moment des faits ». Résidant au quartier Bouzaroura, dans la commune d’El Bouni, la jeune femme a été en relation secrète avec son amant, cette mère-meurtrière est tombée enceinte. Mais elle n’a pas avorté. Elle a réussi à garder cette grossesse secrète jusqu’au moment de l’accouchement. L’enquête se poursuivra certainement en vue d’arriver à d’éventuels complices qui auraient aidé cette adolescente, d’abord à cacher la grossesse et ensuite à accoucher, tuer et tenter de brouiller les pistes du meurtre.