ANNABA : Rapatriement de 310 Algériens bloqués en Arabie Saoudite

Un total de 310 citoyens algériens, dont de jeunes enfants, bloqués au Royaume d'Arabie saoudite depuis la fermeture de l'espace aérien dans le cadre des mesures préventives prises en raison de la pandémie de Covid 19, sont arrivés, jeudi 23 juillet, à l'aéroport Rabah Bitat d'Annaba. Ces citoyens ont été accueillis par les responsables concernés qui ont mis en place les conditions sanitaires et préventives nécessaires à la prise en charge des voyageurs de retour au pays. Le confort nécessaire a été par ailleurs assuré à ces citoyens, avant leur transfert vers la wilaya de Guelma pour être soumis, conformément aux mesures prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19, à une quarantaine de 14 jours, en sus d’un suivi médical dans des établissements hôteliers désignés à cet effet, ont indiqué les services de la wilaya d’Annaba. Pour rappel, quelque 322 citoyens algériens coincés en France en raison du Coronavirus ont été rapatriés ce mercredi 22 juillet, vers Annaba. Ces rapatriés à bord de deux vols de la compagnie aérienne nationale Air Algérie en provenance de la ville de Lille, ont été accueillis à leur arrivée l’aéroport Rabah Bitat d’Annaba par les responsables des secteurs concernés par leur prise en charge durant la période du confinement sanitaire devant avoir lieu dans les meilleures conditions, a-t-on indiqué. De retour au pays, ils ont tenu à saluer les efforts colossaux déployés par l’Etat pour leur permettre de rejoindre leurs familles en cette période difficile et exceptionnelle à plusieurs plans. Les services du transport de la wilaya ont en effet mobilisé 15 bus de 100 places chacun pour assurer le transport des rapatriés vers les établissements hôteliers devant les accueillir durant la période du confinement sanitaire de 14 jours, et ce conformément aux mesures préventives recommandées, a-t-on ajouté.