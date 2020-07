ANNABA : Rapatriement de 205 ressortissants algériens de Jordanie

Pas moins de 205 ressortissants algériens sont arrivés la nuit de lundi à mardi à l’aéroport Rabah Bitat d’Annaba en provenance de la capitale jordanienne, Amman dans le cadre d’une opération de rapatriement des citoyens algériens bloqués à l’étranger à cause la pandémie du Covid-19. Un avion de la compagnie aérienne nationale Air Algérie a rapatrié les ressortissants algériens qui ont trouvé à leur accueil des responsables locaux et représentants des secteurs de la santé, du tourisme, de l’action sociale et de la solidarité. Ces ressortissants venus de Jordanie seront placés en confinement sanitaire pendant 14 jours en application des mesures préventives aux hôtels Sidi Brahim et Sabri de la ville d’Annaba où toutes les conditions ont été réunies pour leur repos et suivi sanitaire, est-il indiqué. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif avait indiqué que l’ opération de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, entamée le 20 juillet courant, a déjà permis, jusqu’à dimanche, à plus de 5 158 ressortissants dans 26 pays de rentrer en Algérie. Cette opération se poursuivra jusqu’au 30 du mois courant pour rapatrier, 5 165 citoyens bloqués et inscrits sur la plateforme numérique à travers 20 vols spéciaux.