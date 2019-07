ANNABA : Quatre barons de la harga arrêtés

Les éléments de la Brigade de recherche et d’investigation (BRI) ont réussi à démanteler, en fin de semaine à Annaba, un réseau de passeurs composé de quatre individus. Ces derniers ont été arrêtés au niveau de la cité Safsaf, dans la banlieue ouest de la ville. Une embarcation artisanale, des navigateurs GPS, un moteur, des bidons d’essence et d’autres outils servant à organiser des voyages clandestins à destination de l’Europe ont été saisis. L’opération a été organisée dans la soirée de mercredi quand une camionnette a éveillé les soupçons des éléments de la BRI lors d’une ronde habituelle à la cité Safsaf. Les policiers ont découvert lors de l’inspection de la camionnette plusieurs bidons d’essence qui ont attiré leur attention. Après une série d’investigations, les enquêteurs ont réussi à déterminer l’identité du propriétaire. Une fois arrêté puis interrogé, celui-ci révéla l’identité de ses trois complices, qui ont rapidement été arrêtés par les forces de l’ordre. Des perquisitions aux domiciles des mis en cause ont été opérées, menant ainsi à la découverte d’une embarcation de fortune munie d’un moteur, d’un GPS et d’autres instruments servant à la navigation et l’organisation de voyages clandestins. Les quatre mis en cause ont été présentés ce dimanche, par-devant le Procureur de la République près le tribunal d’Annaba pour constitution d’une bande de malfaiteurs dans le but d’organiser des voyages clandestins à destination de l’Europe.