ANNABA : Arrestation d’une personne pour diffusion de fausses informations

Les services de la gendarmerie nationale de la wilaya d’Annaba ont pu identifier et arrêter un homme de 27 ans actif sur les réseaux sociaux pour avoir semé la terreur et la confusion parmi les citoyens pendant que le pays traverse des circonstances difficile en raison de la propagation de la pandémie de Coronavirus Covid-19. La déclaration de la gendarmerie nationale a confirmé que la personne arrêtée diffuse des rumeurs et des fausses information « Fake news » , ayant pour objectif de semer le trouble au sein de la société, ajoutant qu’après avoir achevé les procédures judiciaires, le coupable a été présenté devant les autorités judiciaires concernées pour avoir répandu la terreur parmi la population et créé une atmosphère d’insécurité et d’abus, diffamation à travers des publications sur les réseaux sociaux susceptibles de porter atteinte à l’intérêt national et à un corps constitué, l’accusé a été placé en détention provisoire.