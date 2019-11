ANNABA : 6 milliards de dinars pour se protéger des inondations

Six (6) milliards de dinars au total ont été consacrés à la mise en œuvre de 15 opérations visant la protection de la région de Annaba contre les inondations et ciblant les communes de Annaba, El Bouni, El Hadjar et Sidi Ammar, a affirmé la directrice des ressources en eau de la wilaya, Djamila Briki. Il s’agit de 13 opérations de protection contre les inondations et deux (2) projets de réhabilitation du réseau d’approvisionnement en eau potable, en particulier dans les zones basses où les risques d’inondations sont importants, a indiqué la responsable des ressources en eau de la wilaya, précisant à l’APS que les actions à mener concernent également la réhabilitation et le nettoyage des cours d’eau, des bassins de collecte d’eau, en plus de l’aménagement de stations de relevage des eaux usées et la création de regards pour absorber l’eau de pluie. Les opérations de réhabilitation et de nettoyage des oueds, des cours d’eau, des stations de relevage et des «points noirs» touchés par les récentes inondations vont cibler les communes de Annaba, El Bouni, dont l’entrée principale de la commune et El Hadjar au niveau du quartier El Rym, et les zones basses d’El Hadjar notamment. Dans l’attente de l’entame de ces opérations, la wilaya de Annaba a lancé, dans le cadre du programme d’urgence visant la protection contre les inondations, les travaux de construction d’un barrage destiné à recueillir les eaux de pluie dans la région de Bouhdid, en plus de la réception d’une nouvelle station de relevage à El Hadjar.