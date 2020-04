ANEP : Installation du nouveau Conseil d'administration

Les nouveaux membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP) ont été installés dimanche, a indiqué cet établissement qui s’attèle à élaborer un plan d’action visant le développement de ses performances et la modernisation de sa gestion, a-t-on précisé auprès de l'ANEP. "En application des instructions du président de la République, l’ANEP s’attèle à élaborer un plan d'action visant à développer ses performances et à moderniser sa gestion", ajoute la même source précisant que le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer avait procédé, samedi, à la dissolution de l'ancien Conseil d'administration et la nomination de ces nouveaux membres, installés dimanche". Le nouveau Conseil d'administration est composé de plusieurs personnalités connues dans le domaine de la gestion financière, de la comptabilité et du marketing, à savoir: MM. Ahmed Souames, professeur de mathématiques appliquées et en gestion industrielle et expert en économie et statistiques, Ahmed Benabbès (PDG du groupe FERAAL), expert international en édition et gestion industrielle, Herchouche Liazid, ancien inspecteur des finances au ministère des Finances et ancien cadre dans de nombreux ministères tels que l'Intérieur, l'Agriculture, la Formation professionnelle et l'Education nationale et Ammar Lounis, ancien Directeur central à Naftal et Médiateur du Gouvernement en 1984. Parmi les missions assignées au nouveau staff, selon la même source, "la révision rapide des mécanismes de gestion et la restructuration de l’Agence pour s’adapter aux mutations importantes et accélérées que connaît l’Algérie, notamment dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la numérisation".