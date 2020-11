ANEM : Plus de 208 mille offres d’emploi enregistrées

L’Agence nationale de l’Emploi (ANEM) vient de rendre public son bilan au 30 septembre 2020. Ce dernier précise que les offres d’emploi enregistrées au 30 Septembre 2020 ont atteint 208 471 postes. Concernant les placements effectués par l’ANEM ils sont de 153 962 postes d’emploi. Notons que l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a pour missions d’organiser et d’assurer la connaissance de la situation et de l’évolution du marché national de l’emploi et de la main d’œuvre. Et de garantir à tout demandeur et à toute entreprise un service de recrutement efficace et personnalisé. L’activité de placement et de contrôle de l’emploi est une mission de service public dans le cadre de la politique de développement de l’emploi, de l’équilibre régional et de lutte contre le chômage. Ce qui a induit une réforme en profondeur du Service Public de l’Emploi, pour l’adapter à l’évolution du monde du travail et aux besoins des demandeurs d’emploi. Le service public de l’emploi est représenté par l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM). Peuvent concourir, également, avec le service public de l’emploi, les organismes privés agréés par le ministre chargé de l’emploi, qui doivent passer convention avec l’ANEM. Tout demandeur d’emploi est tenu de s’inscrire auprès de l’agence de l’emploi ou de l’organisme privé agréé. Tout employeur est tenu de notifier à l’agence de l’emploi ou de l’organisme privé agréé, toute offre d’emploi.