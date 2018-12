ANCIENNE GARE ROUTIERE : Un lieu public sans la moindre sécurité

L'ancienne gare routière demeure dans un abandon assez déplorable. Les lieux sont très mal entretenus, son environnement des plus sales, l'éclairage est des plus défaillants, voire presque inexistant. A cet titre, les voyageurs partant ou venant des différentes communes, tôt le matin ou tard le soir, dénoncent ce piètre état des lieux et surtout le climat d'insécurité qui règne et les expose au pire des dangers. Pour le voyageur qui fréquente cette gare routière, le spectacle qui s'offre à lui est vraiment lamentable. On est peiné de constater que cette structure, censée être une vitrine, reflète une bien triste réalité. Certains des usagers déclarent que beaucoup de personnes âgées et de femmes sans défense ont été l'objet d'agressions par des bandes de jeunes bandits qui les ont délestés de leurs biens personnels sous la menace d'armes blanches. Mal éclairée la nuit, le lieu est infesté par les rats, accentuant ainsi les risques. La gare routière semble échapper à toute tentative de contrôle. Ne disposant pas de clôture, elle est ouverte à tous les vents et il est impossible de distinguer les voyageurs des vadrouilleurs. La solution serait sa gestion par un organisme. Pour le moment, elle est livrée à elle-même et n'est gérée par personne. Les passagers de cette gare sont inquiets en face de telles pratiques impunies, ils ont peur pour leurs vies, ils sollicitent la prise urgente de mesures pour les protéger contre ces malfrats, un éclairage public suffisant et la présence permanente de la force publique pour dissuader toute attaque des voyageurs.