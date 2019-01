ANCIEN SG DE L'UGTA : Commémoration de la mort de Abdelhak Benhamouda

Une cérémonie de recueillement a été organisée hier à Alger à la mémoire de l'ancien secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs algériens (UGTA), M. Abdelhak Benhamouda, assassiné le 28 janvier 1997 par des terroristes. Organisée au siège de la centrale syndicale, la cérémonie s'est déroulée en présence notamment du secrétaire général de l'UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, ainsi que des représentants de partis politiques et d'associations de la société civile. Une gerbe de fleurs a été déposée sur la stèle commémorative avant la lecture de la Fatiha du Saint Coran. M. Zemali a mis en avant, à cette occasion, le parcours de feu Benhamouda, dont le combat pour le développement et la stabilité de l'Algérie "n'est plus à décrire". "C'est un grand militant qui s'est consacré durant tout son parcours à sa patrie jusqu'au dernier instant de sa vie", a-t-il souligné.