AMMI MOUSSA (RELIZANE) : Protestation des bénéficiaires des 302 logements

Les bénéficiaires des 302 logements sociaux à Ammi Moussa, 80 kilomètres au sud-est de la wilaya de Relizane, dont les noms ont été retenus dans la liste des heureux postulants au logement social affichée en 2016 sont montés au créneau, mardi dernier, en se regroupant devant le siège de la daïra pour protester contre ce retard considérable pour connaître la liste définitive et la remise des clés de leurs appartements. Les promesses des responsables sont restées vaines alors que l'on s'attendait au dénouement de la situation au mois de novembre de l'année écoulée, apprend-on de source bien informée. La crise qui couve depuis presque trois ans a éclaté au grand jour avec ce sit-in des citoyens bénéficiaires de ce quota de logements sociaux. C e retard cumulé a privé la commune d'Ammi Moussa d'autres programmes et de ce fait le nombre de dossiers des demandeurs de ce type de logement ne fait que grossir et remplit les tiroirs de l'administration. Dans ce contexte, les autorités locales et de wilaya sont vivement interpellées pour débloquer la situation et mettre fin au calvaire de la plupart d'entre eux notamment les démunis dépourvus d'un toit décent.