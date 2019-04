AMMARI (TISSEMSILT) : Protestation contre les coupures d’électricité

Si le citoyen de la ville d’Ammar à moins de 15 Km à l’ouest de Tissemsilt s’est familiarisé avec les coupures intempestives de l’électricité, il n’en demeure pas que de telles coupures influent négativement sur le quotidien des habitants de cette ville notamment quand ces coupures prennent plus de temps pour la réparation et devant de telles situations, les habitants de cette commune ne savent plus quoi faire ni à qui s’adresser devant ce problème d’électricité auquel ils sont systématiquement confrontés. En effet, les citoyens et en geste de contestation sur la situation, ils se sont rassemblés puis ils ont marché dans les rues de cette ville pour protester contre ces coupures d’électricité intempestives, ils affirment qu’ils vivent depuis quelques temps sous la menace des perturbations dans la distribution de l’énergie électrique notamment avec la tombée des pluies, des coupures intempestives sont constatées tout au long de la journée au niveau des quartiers de cette commune, mais la journée d’avant hier a été plus pénible pour eux, ils affirment qu’aucune annonce préalable de cette coupure d’électricité n’a été annoncée à toute la ville gelant presque toutes les activités particulièrement les administrations et les ménagères. Selon les renseignements en notre possession, cette coupure est due à des travaux engagés par l’entreprise habilitée sur le réseau du transport, les citoyens et devant cette situation qui perdure les a beaucoup pénalisé d’ou la nécessité d’une autre pensée de la part des responsables du secteur qui prendra en compte ces coupures intempestives qui régressent la vie du citoyen en second rang et le prive d’une des commodités les plus importantes…