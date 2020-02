AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION : La copie prête dans 15 jours

La commission des experts en charge des amendements de la constitution rendra sa copie dans quinze jours au plus tard, a déclaré Mohamed Lagab, chargé de mission auprès du président de la République. Le texte fera l’objet d’une large diffusion, à travers les réseaux sociaux, les média traditionnels et pas moins de 700 copies seront distribuées, aux partis politiques, syndicats agrées, organisation de la société civile, précise encore Mohamed Lagab qui invite la communauté universitaire à être partie prenante du prochain débat. « Le président ne veut pas d’une constitution sur mesure, mais d’un texte pour les algériens et pour l’Algérie, à travers les sept axes directeurs qu’il avait fixé à la commission d’experts », souligne encore le chargé de mission à la présidence, lors d’une intervention à l’université d’Alger. Lors de cette récente intervention médiatique, le président Tebboune s’est attaché à mettre en évidence l’importance du chantier de la révision constitutionnelle, considérant qu’il constitue la pierre d’achoppement de son action politique, répétant que la crise algérienne « est essentiellement politique »