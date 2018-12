AMENAGEMENT URBAIN A MOSTAGANEM : Bientôt, de nouveaux projets réalisés

Ce dernier projet devrait être livré avant le mois de juin prochain ainsi que l'achèvement des travaux concernant l’aménagement du front de mer. Du coup, le premier responsable de la wilaya a demandé d’accélérer le rythme des travaux tout en respectant la qualité. Par ailleurs , le wali de Mostaganem , Mohamed Rebhi a tenu une réunion d’évaluation afin de discuter et d’élaborer la feuille de route pour les projets de développement de la daïra d’Achaacha et ses trois localités, Khadra, Nekmaria, Ouled Boughalem et Achaacha suite, à la visite qu’il a effectué la semaine dernière. Comme, il a décidé au cours de la visite de travail et d’inspection pendant, l’accueil des citoyens ayant soulevés plusieurs préoccupations, chose faite. Etaient présents à cette réunion, le chef de daïra, les P.APC, les secrétaires généraux des communes et les directeurs de l’exécutif. Lors de la réunion, un certain nombre de questions ont été abordées parmi lesquelles les projets de développement relevant des secteurs des ressources en eau, de l’énergie, de l’éducation tout ce qui est lié aux écoles primaires, transport scolaire, équipements publics, structures vacantes à réhabiliter pour les exploiter, du secteur de la santé, du logement et de l’accueil des citoyens, où la discussion a eu lieu sur tous les points relevés, lacunes et exigences avec la participation de toutes les parties concernés, ces P. APC, des secrétaires généraux des communes, des techniciens et des directeurs de l’exécutif afin de créer une image de la démocratie participative pour aboutir à des décisions visant principalement à améliorer le niveau de vie du citoyen et prendre en charge leurs préoccupations. Lors de la réunion, le wali a écouté les suggestions des Présidents des assemblées populaires concernant le développement local et les préoccupations des citoyens, ceci afin de garantir les programmes de développement optimaux et de les enregistrer en fonction des priorités en 2019. Il a également donné des instructions strictes pour suivre les projets en cours de réalisation par des visites d’inspection.