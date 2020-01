AMENAGEMENT EXTERIEUR DES LOGEMENTS AADL2 : Levée des entraves administratives à Constantine

Les entraves administratives et techniques ont été levées pour permettre l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur des logements AADL2 implantés sur les sites de Retba (Didouche Mourad et El Mouzina à El Khroub) à Constantine, a affirmé jeudi le wali Abdessamie Saidoune. Le problème d’opposition soulevé par les propriétaires du site Retba a été levé et il a été décidé, il y a 2 jours, de mobiliser par la force publique pour évacuer les lieux et permettre le lancement des travaux de raccordement au réseau électrique ( 5 poteaux électriques sur les 9 prévus sur place ont été déjà installés), a précisé le même responsable dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de travail dans les communes d’Ibn Ziad et Messaoud Boudjeriou. En dépit de la nature hostile de l’assiette, les travaux d’ouverture de pistes pour le raccordement aux réseaux de gaz naturel et d’électricité sont en cours, a ajouté le même responsable. S’agissant des logements AADL du site El Bechakra dans la commune d’El Khroub, dont le chantier d’aménagement a été mis à l’arrêt par l’entreprise de réalisation pour des raisons financières, le chef de l’exécutif local s’est engagé à relancer les travaux. Le même responsable local a affirmé que les travaux d’aménagement extérieurs des 1.000 logements AADL, implantés à l’extension Ouest de la circonscription administrative Ali Mendjeli seront achevés "dans 2 ou 3 mois".