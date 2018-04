AMENAGEMENT DE L’AXE PRINCIPAL D’ENTREE : Des retards considérables sur la corniche Oranaise

Décapée il y a de cela plus d’un mois environ, la route nationale de l’axe d’entrée vers la corniche oranaise qui passe par le chef-lieu communal d’Oran est en train de se réaliser à pas de tortue avec des retards considérables, suscitant le mécontentement des automobilistes qui empruntent par centaines ce tronçon. Voulant en savoir un peu plus sur cette situation, nous avons pris attache avec les autorités municipales :», explique l'un des responsables de l'exécutif communal. Dans leur réclamation, les élus ont demandé une réfection totale de ce boulevard, et de façon efficiente : «Nous avons demandé le réaménagement du boulevard en double voies, avec l'implantation du système de drainage des eaux pluviales, de l'éclairage, des trottoirs…, pour réhabiliter ce boulevard, qui, pour insister sur ce point, ne possède aucun rond-point, et ce, sur toute sa longueur de 1.5 km ! Il devait y avoir un rond-point à l'intersection du chef-lieu municipal et un autre à l'intersection entre les quartiers de la pêcherie et de Sidi EL Houari, au niveau de l'arrêt des mini bus qui desservent les chefs-lieux communaux d’Oran et de la corniche », informe encore notre source. «Nous attendons avec impatience la réhabilitation du boulevard principal du chef-lieu de cet axe d’entrée qui est en train de se réaliser avec des arrêts de travaux au quotidien .La circulation automobile au niveau de la section scarifiée et exécrable ! Emprunter ce tronçon est devenu pour nous, automobilistes, un véritable calvaire», regrette, pour sa part, un usager de cette section.