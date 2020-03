AMAR BELHIMEUR AFFIRME : ‘’La communication, un des nouveau piliers de la nouvelle République’’

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement Amar Belhimer a déclaré à Alger que la communication « est l’un des piliers de la nouvelle République que veut mette en place le président Abdelmadjid Tebboune, à travers la création d'un environnement favorable au renforcement du professionnalisme des médias et des journalistes, "Le président Tebboune fait de la communication l'un des piliers de la nouvelle République à travers l'intérêt particulier qu'il accorde au secteur et aux professionnels des médias traditionnels et nouveaux", a-t-il déclaré à l'ouverture de la réunion annuelle des coordinateurs des radios et télévisions arabes. Le ministre a souligné que le programme du président de la République met l'accent sur la nécessité de "respecter le droit à l'information et la liberté d'exercice dans le respect des règles éthiques et de la déontologie de la profession", mais aussi sur l'importance de " créer toutes les conditions susceptibles de renforcer le professionnalisme des médias et des journalistes". Rappelant que l'Algérie a fait des "pas importants" dans le domaine du numérique, M. Belhimer a annoncé l'ouverture de plusieurs chantiers pour des réformes majeurs en vue de permettre au secteur de suivre les transformations au niveau interne et de se mettre au diapason des nouvelles technologies. Selon le ministre, un intérêt particulier est accordé à la promotion de la communication institutionnelle, à la formation et à la mise à niveau, notamment de la presse électronique et de proximité, ainsi qu'à la finalisation du passage au numérique dans les "plus brefs délais".