ALPHABETISATION A MOSTAGANEM : Appel à l’amélioration de la situation des enseignants

Plusieurs enseignants des classes d'alphabétisation dans la wilaya de Mostaganem ont soulevé de nombreuses préoccupations socioprofessionnelles à l'instar de leurs collègues dans d'autres wilayas, où, selon l'un de leurs représentants, ces agents se plaignent d'un certain nombre de problèmes et demandent à la tutelle de trouver des solutions pour que leur situation professionnelle soit améliorée et que leur paie soit plus régulière. Faisant savoir, dans ce sillage, que le nombre de ces derniers est de 12.000 enseignants contractuels au niveau national. De même et surtout, dit-il, que de nombreuses lettres ont été adressées au ministère de l'Éducation afin d'intervenir pour prendre des mesures urgentes à ces problèmes, particulièrement rencontrés lors dans l'exercice de leurs fonctions depuis les différentes institutions concernées, qu'il s'agisse de l'éducation, des maisons de jeunes ou mosquées. Il a souligné que le problème le plus important dont ils souffrent est le bas salaire qui ne dépasse pas 18,000 DA. Ils demandent également leur intégration dans des postes de travail permanents, ayant une relation avec leurs spécialités et leur niveau.