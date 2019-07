ALORS QUE LA SAISON ESTIVALE EST A SON DEBUT : Enorme flux de véhicules sur les principaux axes routiers

Du coup, il a été constaté un encombrement monstre au niveau de la périphérie de la ville et sur tous les ronds points notamment, celui des urgences médicales, de Sidi Ladjel, du centre de rééducation et de Radar sans pour autant omettre l’axe routier du port. Cependant, un afflux a été remarqué également au niveau de la RN11 et la RN17. Ces axes routiers permettront l’accès à une fluidité des routes nationales RN17 et RN11 à moins que les voies secondaires soient aménagées et réhabilitées ou du moins un évitement au niveau des centres urbains de Hassi Mameche et d’Ain Nouissy. Il y’a lieu de signaler , que pour désengorger ces deux routes nationales, il est important et utile d’aménager et de réhabiliter la voie secondaire reliant le centre urbain de Hassi Mameche à celle du douar Bourahla jusqu’à l’intersection, Cheikh Hamada, et aussi, le chemin communal reliant les centres urbains de la Stidia et celui d’Ain Nouissy en passant par les douars Dradeb, Blaidia jusqu'à la localité de Mazagran. Pour rappel, cette dernière localité a fait l’objet d’une étude du temps du wali, Mr, Ouadah. Ce projet a été évalué à 42 milliards de cts. Malheureusement, ce projet n’a pas été réalisé par le fait, n’étant pas une priorité. Mais, aujourd’hui, il est nécessaire et utile compte tenu du parc important d’automobiles et la mobilité de ces véhicules qui roulent de jour comme de nuit.